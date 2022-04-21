“أوبن سيكريت”: حكومة الدبيبة تتعاقد مع لوبي أمريكي لدعم بقائها في السلطة

كشف موقع “أوبن سيكريت” الأمريكي عن تعاقد حكومة عبد الحميد الدبيبة مع عضو اللوبي الديمقراطي والناشط السياسي توني بوديستا، للتأثير على الإدارة والمجتمع الأمريكي، من أجل دعم بقائها في السلطة، مقابل مبلغ من المال.

وقال الموقع البحثي المستقل والمتخصص في كشف التمويلات السياسية، إن بوديستا وقع عقدًا مع حكومة الدبيبة من خلال في 13 أبريل ، على أن يتم التفاوض على الرسوم في غضون 30 يومًا، وتشمل خدماته الضغط على مسؤولي الحكومة الأمريكية في البيت الأبيض والكونغرس، وكذلك وسائل الإعلام الأمريكية، للحفاظ على المكاسب السياسية في ليبيا نيابة عن العميل (حكومة الدبيبة)، وتعزيز الأساس الدستوري للانتخابات في عام 2022.

و”بموجب العقد، ستقوم شركة بوديستا بالتنسيق مع الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية من أجل دعم حكومة الدبيبة للاستمرار في السلطة”، وفقا للموقع.

وأشار الموقع إلى أنه بهذا العقد يعود بوديستا إلى الحياة السياسية بعد ابتعاده عنها وإغلاق شركته التي كان يتربح ملايين الدولارات من ورائها سنويا، على إثر ورود اسمه في التحقيق الذي أجراه المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر، بشأن روسيا.