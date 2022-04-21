السرحاني: الجنوب يغلي على صفيح ساخن نتيجة نقص إمدادات السلع والمحروقات والغذاء

ليبيا – قال احمودة السرحاني منسق التظاهرات في مدينة براك الشاطئ إن المظاهرات والوقفات الاحتجاجية سوف تستمر حتى نيل الجنوبيين لكافة حقوقهم.

السرحاني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الجنوب يغلي على صفيح ساخن، نتيجة نقص إمدادات السلع والمحروقات والغذاء وفشل حكومة تصريف الأعمال في أداء مهامها على الوجه الصحيح في جنوب البلاد.

وأكد حمودة أنهم يحشدون لمظاهرة ضخمة في مدينة سبها يشارك فيها كافة مكونات المنطقة الجنوبية للمطالبة بالحقوق وإيقاف التهميش المباشر للمواطنين الجنوبيين.

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