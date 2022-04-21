عماد الدين بلعيد: فرضية إطلاق عملية واسعة لتحرير الموانئ النفطية أقرب للخيال

قال المدوّن والإعلامي، عماد الدين بلعيد، إن “فرضية إطلاق عملية واسعة لتحرير الموانئ النفطية أقرب للخيال لمن يرددها”.

وأضاف «بلعيد» المعروف بعدائه لمؤسسة الجيش، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أنه “ليس لقوة الطرف المسيطر عليها، بالعكس هو في أضعف أيامه خصوصا مع انشغال الروس والفرنسين والاماراتين بمشاكلهم وانسحاب عدد من المرتزقة الأفارقة”. على حد زعمه.

وتابع؛ “لكن صعوبتها في طرف الحكومة التي لم تستطع حتى الآن لملمة شتات التشكيلات المسلحة وتأسيس جسم يضمهم تحت أي بند”.

وختم موضحاً؛ أن تلك الحكومة “اعتقدت أن اغراقهم بالمال والوعود يضمن ولائهم رغم أن كل التجارب السابقة تؤكد خلاف ذلك”.