بعد مقاومة مسلحة.. ضبط أقارب مطلوب نصب على مواطنين وشركات بمبلغ تجاوز الـ 200 مليون دينار

ليبيا – ضبط فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بناء على كتاب من النائب العام أقارب مطلوب بمنطقة العلوص نصب على مواطنين وشركات بمبلغ يتجاوز الـ200 مليون دينار.

وزارة الداخلية ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن سرية الاقتحام بالفرع نفذت أمس الثلاثاء عملية الاقتحام والمداهمة لمنزل المطلوب، بعد أخذ الإذن من رئيس النيابة العامة.

وضبطت السرية أشخاص من أقارب المطلوب داخل المنزل، وذلك بعد محاولتهم مقاومة أفراد الأمن بأسلحة نارية والرماية على عناصر الشرطة حيث تم ضبطهم وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم بدون أي أضرار.

وأفادت الوزارة أنه تم فتح محضر حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واحالة المقبوض عليهم رفقة المحضر والأسلحة لمكتب النائب العام، مؤكدةً أن البحث والتحري ما زال مستمرًا لضبط الشخص المطلوب.

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