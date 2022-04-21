المشري يُوصي لجنته بتقديم تقرير تفصيلي عن اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

أوصى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة لمجلسه، بتقديم تقرير تفصيلي عن اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة.

وقال بيان إعلامي صادر عن مجلس الدولة: “اجتمع مكتب رئاسة المجلس، بلجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة للمجلس، في مقره بالعاصمة طرابلس، وأَطلعت اللجنة مكتب الرئاسة على تفاصيل لقائها باللجنة المقابلة التابعة لمجلس النواب، في الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة”.

وأضاف البيان “أوصى مكتب الرئاسة اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة، والصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح هذا المسار، على أن يعرض التقرير على المجلس لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل”.