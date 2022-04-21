تسليم صكوك التعويضات لأصحاب منازل متضررة في سرت السبت المقبل

دعا مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي سرت، محمد الأميل، أصحاب المساكن المتضررة بحي مساكن الجيزة بمحلة الرباط في المدينة إلى التوجه لمقر البلدية السبت المقبل، لاستلام الصكوك المصرفية الخاصة بالدفعة الأخيرة من التعويضات لهم.

وقال الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عميد المجلس مختار المعداني، والمراقب المالي بالبلدية إسماعيل الجارح، استكملا توقيع تلك الصكوك، أمس الأربعاء، والتي تقدر قيمتها بـ50% من التعويضات المحددة للمنتفعين، وذلك عن 1271 مسكنا متضررة في محلة الرباط.

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ولفت إلى أن اللجنة المالية للتعويضات في البلدية ستشرع في إعداد الصكوك الخاصة بتعويضات أصحاب المنازل المتضررة في حي «ألف وحدة سكنية»، وذلك خلال الأسبوع المقبل.