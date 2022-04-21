“باشاغا” ينفي عزمه الدخول لطرابلس بالقوة

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى المكتب الإعلامي للحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. بخصوص عزم رئيس الحكومة الدخول لطرابلس بالقوة.

وجدد المكتب الإعلامي في بيان له على صفحته الرسمية أن الحكومة تتبع الإجراءات السلمية لضمان إتمام عملية التسليم والاستلام. ومباشرة مهامها من طرابلس وفقا للقانون.

وكان وصل باشاغا، قد وصل أمس الأربعاء، إلى مدينة ‎البيضاء، قادما من تونس، لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية.

والتقى باشاغا، بعدد من الوفود المحلية والدولية، كان آخرها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز. وذلك خلال فترة إقامته بتونس، منذ نهاية مارس الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث المكلف باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، عن انعقاد الاجتماع الأول للحكومة. في مدينة سبها، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وقال عبد الجليل، إن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس. مشيرا إلى أن الحكومة تجدد التزامها بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون.