بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 21 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 21 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية على مناطق غرب ليبيا هذا اليوم مثيرة للأتربة والغبار تسبب في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة، ويكون تأثيرها من مساء اليوم على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية نشطة إلى قوية تصل سرعتها احيانا أكثر من (65)كم/ ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ، تتحول في المساء إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن تدريجي في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-38)مْ وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج وبنغازي تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27- 33)مْ، وتكون يوم الغد أكتر ارتفاعا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-39)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32- 34)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:40)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:41).