معزب: الدبيبة مستفيد بشكل غير مباشر من خلافات مجلسي «النواب والدولة»

أكد محمد معزب، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن “خلافات المجلسين لا علاقة لها بالدبيبة، بل هو خلاف ممثلي الوفدين حول جدول أعمال الاجتماعات حتى قبل وصولهما إلى القاهرة”.

وقال «معزب» في تصريح صحفي، أن “الدبيبة ليس صانع خلافات المجلسين كونها تعود لما بعد توقيع اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015”.

وأردف أن “الدبيبة مستفيد بشكل غير مباشر من خلافات مجلسي “النواب والدولة”، جراء استمرارها وتعمقها”.

وأشار «معزب» إلى أن “مجلس الدولة أعلن أن وفده ذهب إلى القاهرة لبحث التوافق حول قاعدة دستورية، فيما أعلن وفد البرلمان أنه سيبحث نقاط الخلاف بمسودة مشروع الدستور، وهذا يدل على أن كلاً منهما يغرد خارج السرب”.

واعتبر أنه “من غير المستبعد في ظل هذا المناخ أن يقوم البعض بتحريض أو تهييج أعضاء الوفدين لإبداء تعنتهما خلال الاجتماعات الراهنة، إلا أنني أرفض فكرة استعانة الدبيبة بأعضاء الأعلى للدولة، من المنتمين للإخوان لتحقيق هذا الغرض”.

وأردف «معزب» أن “كل أعضاء مجلس الدولة توافقوا بشكل واضح على تبني خيار الإسراع بعقد الانتخابات”.

وختم موضحًا أن “مجلس الدولة يضم شرائح متنوعة، فهناك مجموعة لا تتجاوز 22 عضوًا كانت تحسب على حزب «العدالة والبناء»، ولكنها تعرضت للانقسام وتقلص عدد أعضائها لقرابة عشرة أعضاء”.