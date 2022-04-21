بعيو: تحالف قوى التأزيم يستخدم ورقة الإرهاب في الجنوب لإثارة الفوضى

ليبيا – قال رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو إن ما وصفه بـ”تحالف قوى التأزيم” الداعم لعبد الحميد الدبيبة باعتباره مموله وراعيه، يستخدم ورقة الإرهاب في الجنوب لإثارة الفوضى حسب قوله.

بعيو أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه قد يستخدم “تحالف قوى التأزيم” هذه الورقة في مناطق أخرى لإثارة الفوضى، فالتحالف الإسلاموي القطبي تلتقي مصالحه مع داعش في كل المفترقات الخطيرة.

وأضاف: “العاصمة قلب الوطن وعصب الدولة، كل المدائن روح الوطن وجسد الدولة. طلع فجر الوطن، وستُشرق الدولة، وعلى الله توكلنا”.

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