الارصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية.. وهذا موعد عودة اعتدال الاجواء

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 21/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن التقلبات الجوية تستمر على مناطق غرب ليبيا هذا اليوم ناتجة عن منخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها في بعض الاحيان (65) كم / ساعة مما تسبب في إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على اغلب المناطق مع إرتفاع في درجات الحرارة حيث الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-40) مْ، وتتغير الرياح من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية وانخفاض في درجات الحرارة.

ووفقا للتقرير تنتقل هذه التقلبات إلى المناطق الشرقية من هذا اليوم، مسببة في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع درجات الحرارة خاصة يوم الغد.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تعود الأجواء تدريجياً للإعتدال بمشيئة الله على المناطق الشرقية بدايةً من يوم السبت. والله اعــــــــــلم.