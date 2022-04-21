الزرقا: نجاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة يساهم في إقالة حكومة الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقا، أن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة الماضية صبّت فعليًا لصالح الدبيبة.

وقال الزرقا في تصريحات صحفية له: “الدبيبة استغل ذلك للتشكيك بشرعية وقانونية القرارات الصادرة عن مجلس النواب وعرقلتها، وفي مقدمة ذلك قرار تكليف حكومة الاستقرار، فهو يحاول شراء الوقت ويوظف مناخ الخلاف لمحاولة تجميد حكومة باشاغا”.

وأضاف “بقاء الدبيبة في السلطة يعني استمراره في إصداره القرارات التي تسهم في إنعاش شعبيته بدرجة ما، مثلما فعل بصرف منحة الزوجة والأبناء، وكلما تأخرت حكومة باشاغا في تسلم مهامها بالعاصمة تراجع الزخم الشعبي لها”.

وتابع “هناك تراجع فعلي لعدد من المؤيدين لقرارات النواب من مجلس الدولة، سواء بشأن التعديل الدستوري أو منح الثقة لحكومة باشاغا، وإذا تعمقت خلافات المجلسين بالقاهرة فقد يرتفع عدد المتراجعين خاصةً من المنتمين لتنظيم الإخوان، وممن لا يزالون يتململون من تحالف باشاغا وقيادات شرق البلاد، ولقائه خليفة حفتر”.

واستطرد “نجاح الاجتماعات، يعني إقالة حكومة الدبيبة، التي فشلت في التمهيد للانتخابات، وأتوقع أن يؤدي توافق المجلسين حول المسار الدستوري لتسلم السلطة لحكومة باشاغا إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي”.