حكومة الوحدة تضع البلاد أمام خيار الحرب أو التقسيم

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية محمد صوان، أن حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة تضع البلاد أمام خيار الحرب أو التقسيم.

وقال صوان، خلال ندوة حوارية بمدينة مصراتة، إن حكومة الوحدة مُنتهية الولاية وغير مرحب بها في الشارع الليبي. لعدم امتلاكها الثقة، ولخصامها مع مجلس النواب، الذي يعد من أهم الأجسام التشريعية في البلاد، وفق قوله.

وتابع “ترتب على هذا الخصام بين حكومة الوحدة ومجلس النواب عدم منحها ميزانية وتشكيل حكومة جديدة، وأخيرًا إغلاق النفط” .

ورأى صوان، أن حكومة الوحدة لا تصلح للقيادة، لعدم امتلاكها الثقة، مؤكدا أن “هناك إجماع بأنه ليس بالإمكان استمرارها” .

وأردف قائلا: “الجميع متفق على أن الحرب مرفوضة حتى المسلحين أنفسهم، وهذا يضعنا أمام خيار ثالث ضعيف ومرفوض أيضًا وهو التقسيم. والجميع توصل إلى أنه أمر مرفوض وغير ممكن” .