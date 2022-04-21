زهيو: يجب إجلاء جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون قيدٍ أو شرط

أكد المترشح للانتخابات الرئاسية أسعد زهيو أن “السلطات الليبية الحالية محملة بالأحقاد والكراهية ولا تمتلك الخبرة في إدارة المشهد”، مشيراً إلى ضرورة ” توحيد المؤسسات الحكومية تحت سلطة موحدة”.

وقال «زهيو» في حوار مع موقع «عرب جورنال»، إن “التدخلات الدولية تلعب دوراً كبيراً في مجريات الأحداث في ليبيا”، مردفاً أن “الحل يكمن في إزالة الهياكل القائمة المتكئة على شرعيات هشة وإجراء انتخابات نزيهة”

وأردف أنه “تم تجميد الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لمنع المواطن الليبي من الطعن في شرعية الشخصيات القائمة”.

وأشار «زهيو» إلى أن “معظم النواب والشخصيات المتحكمة في المشهد حصلوا على 100 صوت فقط في انتخابات 2014″، لافتًا إلى أن “تأجيل الانتخابات في ليبيا يعكس فقدان الثقة بين كل الأطراف”

وأضاف أن “المستفيدين من تأجيل الانتخابات هم كل الذين يعتقدون أنه ليس لديهم حظوظ في حسم الانتخابات، في حين يخشى البعض منهم المطاردة والملاحقة القانونية لاحقا خصوصا من هم في السلطة اليوم”.

وختم موضحًا إلى أنه يجب “إجلاء جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون قيد أو شرط”.