وحدة عسكرية إيطالية تنتشر في طرابلس

أفاد موقع itamilradar بنشر إيطاليا وحدة عسكرية تابعة لقواتها البحرية في العاصمة طرابلس؛ وذلك لتقديم الدعم اللوجستي لخفر السواحل والبحرية الليبية.

وكشف موقع الرادار الإيطالي عن انطلاق رحلة جوية، صباح الخميس، من قاعدة عسكرية في جنوب إيطاليا هبطت في طرابلس في تمام الساعة 10.30، وهو ثاني وجود عسكري إيطالي على الأراضي الليبية يضاف إلى الوجود المعلن لقوة إيطالية في مصراتة داعمة لمستشفى ميداني يديره الجيش الإيطالي.

وكان خفر السواحل الليبي قد تسلم، قبل يومين، سفينتين مجهزتين لمكافحة الهجرة غير القانونية في إطار صفقة تشمل تسلّم ست سفن مشابهة، حيث تم التنسيق بين الجانبين على تولي فريق إيطالي عملية تدريب خفر السواحل الليبي على استخدامها وإدخالها الخدمة الميدانية.

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