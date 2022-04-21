ضبط شحنة أدوية بشرية وبيطرية بمدينة غريان

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ضبط شحنة أدوية بشرية وبيطرية منتهية الصلاحية بغريان ضبط شحنة أدوية بشرية وبيطرية منتهية الصلاحية بمدينة غريان .

وأكدت الإدارة العامة للدعم المركزي، أمس الأربعاء، ضبط شحنة أدوية بشرية وبيطرية منتهية الصلاحية، ببوابة الهيرة في غريان.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك» إن أعضاء الدوريات الأمنية المتمركزة ببوابة الهيرة بغريان. اشتبهوا في شاحنة نوع “أفيكو” حافظة.مبينة أنه “باستيقاف سائقها وتفتيشها عُثر بداخلها على 23 صندوقًا ما بين أدوية طبية مختلفة منتهية الصلاحية وأدوية بيطرية. كانت مخبأة بالشاحنة بهدف نقلها بطريقة مخالفة للقانون، إضافة لمخالفتها لشروط النقل السليمة”

وتم التواصل مع أعضاء جهاز الحرس البلدي غريان، والذين بدورهم قاموا باستلام الضبطية، بحسب المنشور.