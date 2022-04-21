ضبط مجرم خطير طعن عاملا في وجهه لسرقة محل مواد غذائية في بنغازي

نجح مركز شرطة البركة، في بنغازي، في إلقاء القبض على مجرم خطير قام بالسطو على محل لبيع المواد الغذائية وطعن أحد العمال في وجهه بواسطة سكين في نهار رمضان.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “وردت معلومات لمركز شرطة البركة عن شخص من ذوي السوابق ويقوم بالسطو على أحد محلات بيع المواد الغذائية تخص المواطن م.ب.س في نطاق اختصاص المركز والاعتداء على أحد العاملين يُدعى ن.ن.م سوداني الجنسية وطعنه في الوجه بواسطة سكين(كمية) مما تسبب له بإصابة بليغة في الوجه وقام بتحطيم زجاج المحل وسرقة مبلغ مالي 2000 دينار وعدد 80 كرت ليبيانا”.

وأضاف البيان “على الفور أصدر رئيس المركز، عميد نوري الساعدي، تعليماته بضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء المركز إلى مكان الواقعة ورصد الشخص سالف الذكر”.

وتابع “بالتعاون مع جهاز الظواهر السلبية بوزارة الداخلية تم ضبطه وبحوزته المسروقات وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش والسكين المستخدم في عملية السطو والانتقال به إلى المركز، ومن خلال الاستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.م.ص وهو من ذوي السوابق وتم إحالته إلى النيابة العامة”.