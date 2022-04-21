العكعاك: سنجدول سفر المواطنين عبر راس اجدير والأولوية للضرورة الحتمية

ليبيا – كشف العميد سالم العكعاك مدير معبر راس اجدير الحدودي مع تونس عن وضع خطة شاملة لتسيير المعبر برفقة الأجهزة الأمنية بعد شكاوى من المواطنين.

العكعاك أوضح في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام تابعتها صحيفة المرصد إن هذه الشكاوى أتت لوجود زحام شديد في المعبر مبينا أن الأوضاع تسير بشكل جيد لليوم الثاني على التوالي في ظل تناقص في حالة التزاحم ما يعني أن المعبر يعمل بصورة طبيعية.

وأضاف أن الأولوية ستكون لعبور للمرضى والجرحى وكبار السن وأصحاب الشركات ومن له ضرورة حتمية مشددا على وجوب جدولة السفر إلى تونس وهو ما يحتم على المواطنين أن يكون سفرهم مبرمجا ووفق جداول معينة خلال أيام الأسبوع.

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