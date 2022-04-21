الصليب الأحمر يحذر من تبعات تغير المناخ على الأمن الغذائي الليبي

حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولي من تبعات الصراع في ليبيا والحروب على أزمة نقص الغذاء التي يفاقمها التغيير المناخي في البلاد.

واستشهد المنظمة، في تصريح لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، بأحد المزارعين في قرية العوينية ، جنوب غرب طرابلس والذي أجبرته أعمال العنف المستمرة أسوة بالعديد من المزارعين المحليين على هجر منازلهم بحثًا عن الأمان ليجدوا أراضيهم مدمرة بسبب الجفاف وتضرر البنية التحتية الحيوية عقب عودتهم إلى المنطقة.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا قد حذرت، في وقت سابق، من تأثيرات الاحتباس الحراري والتغير المناخي على ليبيا حيث تعاني البلاد من موجة جفاف وضعف في المنتج الزراعي، الأمر الذي يجعلها تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات الخارجية.

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