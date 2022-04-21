الحاجي: “وسام بن حميد” كان على حق في نضاله وحربه ضد “فاقدي الكرامة”

ترحم جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، على وسام بن حميد أحد مؤسسي وقياديي ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي المدرج على قوائم الإرهاب، الذي قُتل في قصف بالطيران بأحد محاور القتال غرب بنغازي ضد قوات الجيش الليبي يوم 17 ديسمبر 2016.

وقال «الحاجي» في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رحمة الله عليك.. وما عرفت فيكم ولا أزكيكم على الله إلا الرجولة والشهامة والشجاعة والوفاء وحسن الخلق وأي خلق يا وسام والتواضع والأمانة، وأي «أمانة» فمن غيركم وتحت يده المصرف المركزي وسوق الذهب ثلاث سنوات ولم يلمس أحد منهم حجر ولم يقترب كائن من كان على أبوابهم رغم العوز والحاجة”. على حد قوله.

وتابع؛ ” أشهد الله أنك على حق في نضالكم وحربكم للمجرم والخائن والعميل مجرم الحرب حفتر وفاقدي الكرامة ولا أزكيك على الله”. بحسب زعمه.