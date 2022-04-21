خلال لقاء مع الكبير.. «الرئاسي» يشدد على ضرورة صرف المرتبات بانتظام

شدد المجلس الرئاسي على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس؛ لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة تنسيق «المركزي» مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات، حتى يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.

نورلاند وماير يحثان المصرف المركزي على حماية الإيرادات النفطية

والثلاثاء الماضي، أجرى مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي إريك ماير، مكالمة هاتفية مع الكبير دعيا خلالها المصرف المركزي إلى «حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار».

– أميركا تطالب المركزي بحماية عائدات النفط الليبي من «الاختلاس»

وقال نورلاند إن «الشعب الليبي يستحق الحصول على الرواتب والدعم بشكل منتظم خاصة في شهر رمضان المبارك، ولمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا، كما يستحق الحصول على خدمات عامة موثوقة»، حسب بيان السفارة الأميركية حول المكالمة.