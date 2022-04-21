انتقادات حقوقية للتعاون الليبي الإيطالي في ملف الهجرة

انتقدت منظمة “ميديترانيا” الإيطالية التعاون الأمني الايطالي مع ليبيا في ملف الهجرة غير القانونية، عقب تسلم خفر السواحل الليبي سفينتين مجهزتين من أصل ست سفن مقدمة من الجانب الإيطالي.

وشبهت المنظمة، في تغريدة لها على تويتر، الدور الذي يقوم به خفر السواحل الليبي في القبض على المهاجرين وإعادتهم لمراكز الاحتجاز الليبية، كما لو أن الحكومات الأوروبية تنظم ترحيل اللاجئين الأوكرانيين من الحدود إلى مناطق الحرب مرة أخرى، وهي طريقة عمل تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المنظمات البحرية والإنسانية باعتبار أن ليبيا ليست دولة آمنة للعودة إليها ، وبالتالي فإن إعادة المهاجرين يعد انتهاكًا للقانون البحري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت إيطاليا قد وقّعت مع ليبيا مذكرة تفاهم بشأن الهجرة لإبعاد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء عن المياه الأوروبية في فبراير 2017 وتم تجديده في عام 2020 لمدة ثلاث سنوات أخرى، حيث توسع التعاون بين الجانبين ليشمل تسليم سفن مجهزة وتدريب عناصر ليبية وتقديم الدعم اللوجستي.

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