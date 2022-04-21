عثمان عبدالجليل يستعرض 9 أهداف لحكومة باشاغا

عرض الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، 9 أهداف للحكومة وذلك خلال اجتماعها الأولى في مدينة سبها.

وقال عبدالجليل خلال كلمته في الاجتماع، إن الحكومة تستهدف قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني.

كما تشمل أهداف الحكومة استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية، والمصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، علاوة على تنفيذ سياسات خارجية ناجحة، والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.