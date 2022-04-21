المجلس الرئاسي يجتمع مع محافظ المصرف المركزي

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التقى رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حيث قال المجلس الرئاسي إنه جرت متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف المجلس أنه تم التأكيد على دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

وأضاف، كما تم التشديد على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام. كما شدد على التنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات، حتى يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.