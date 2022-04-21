وكالة الأنباء الفرنسية: ديربي الاتحاد والأهلي يوحد الليبيين رغم الانقسام السياسي

ليبيا – تحدث تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن تجمع العشرات من مشجعي كرة القدم بميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس لمتابعة حدث رياضي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الحدث تمثل في ديربي فريقي الاتحاد والأهلي بكرة القدم الذي احتضنته مدينة بنغازي، مبينًا أن هذا الجمهور تجمع رغم الانقسامات السياسية المختلفة والأزمة الحالية بين شرق ليبيا وغربها.

وأبدى بعض الجمهور خشيته من الذهاب إلى مدينة بنغازي لمشاهدة المبارة بسبب الأوضاع السياسية، فيما أعرب الجانب الأكبر منه عن اعتزازه بالديربي الممثل للوحدة التي افتقدتها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي في العام 2011.

وقال أحد مشجعي فريق الأهلي طرابلس ممن كان من ضمن المتابعين للمباراة: “إنه لأمر كبير بالنسبة للاتحاد والأهلي أن يلعبوا مباراة معًا، وأن تشهد دول أخرى ذلك، وأن تعرف أن ليبيا آمنة وأننا سنكون قادرين على مشاهدة مباراة معًا في الملعب مع الحفاظ على الجمالية”.

ترجمة المرصد – خاص

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