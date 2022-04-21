الرئاسي يشدد على تعزيز مبدأ الشفافية ودعم الأجهزة الرقابية

شدد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على أهمية دعم الأجهزة الرقابية؛ للقيام بدورها في متابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، تعزيزاً لمبدأ الشفافية في كل القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء المجلس بكامل أعضائه مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الخميس، لبحث الملفات الخاصة بالشأن العام، وسُبل تحسين أداء مؤسسات الدولة، وفق بيان المجلس الرئاسي.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني من نوعه في أقل من شهر عقب لقاء مارس الذي ضم رئيسًا هيئة الرقابة الادارية وديوان المحاسبة، وجاء في إطار دعم الرئاسي لجهود المؤسستين الرقابيتين في مكافحة الفساد، وتطبيق القوانين و التشريعات النافذة.

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