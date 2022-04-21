ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 April, 2022

انطلق المنتدى الليبي التونسي الثاني بمدينة جرجيس التونسية يوم 19 أبريل، وسينتهي اليوم 21 أبريل، وقد عقد الأول بمدينة طرابلس و يهدف المنتدى الذي يضم مجموعة من البلديات من الدولتين والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين، إلى تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والخدمية والاقتصادية.

و يجمع اللقاء القائمين على البلديات لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين في البلدين وتحسين الأوضاع في المنافذ الجوية والبرية والبحرية ،و دعى رئيس المنتجات الليبية التونسية عن الدولة الليبية صلاح موسى كل القطاعات للتعاون للنهوض بهذا المنتدى.