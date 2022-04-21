الحكومة الليبية تصل سبها لعقد أول اجتماع

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وصل، اليوم الخميس إلى سبها، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ووزراء الحكومة لعقد أول اجتماع للحكومة منذ أكثر من شهر على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وقال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عثمان عبد الجليل، في بيان مساء الأربعاء، إن الاجتماع سيخصص لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وأكد عبد الجليل، أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس.

وجدد عبد الجليل التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون.