الرئاسي يدعو إلى صرف مرتبات القطاع العام بانتظام

شدد المجلس الرئاسي على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات.

جاء ذلك خلال لقاء المجلس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس؛ لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالإضافة للجهود، التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

جاء اللقاء عقب اجتماع افتراضي ضم الكبير رفقة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير تطرق إلى بحث سبل دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الموارد المالية لزيادة مستوى إنتاج النفط الخام، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات الطاقة.

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