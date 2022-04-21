وليامز تؤكد ضرورة الامتناع عن تسييس إنتاج النفط

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على ضرورة الامتناع عن تسييس إنتاج النفط مع ضمان الإدارة الفعالة والشفافة والتوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز في طرابلس رفقة منسق البعثة الأممية رايزدن زنينغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وشددت وليامز بحسب سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” على ضرورة ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية.

وأكدتُ على أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وضمان دفع الرواتب لكل الليبيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي.

وأطلعت وليامز رئيس الحكومة على نتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل مع لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، بهدف الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.