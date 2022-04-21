باشاغا: انطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه الليبيين

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قال، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، في افتتاح الاجتماع الأول للحكومة المنعقد في سبها، إن عهدا جديدا انطلق اليوم ويتحد فيه كل الليبيين للإصلاح والإعمار والعدالة في توزيع الثروة والخدمات دون تمييز سواء بسواء”.

وقال باشاغا، “آثرنا أن يكون أول اجتماع للحكومة من سبها عاصمة الجنوب التي تعيش التهميش. هذه الحكومة لكل الليبيين في كافة المناطق وعلينا الإحساس بمعاناة الشعب والتواجد معه”.

وأضاف، الحكومة الليبية ستكون لكل الليبيين وفي كل المناطق والأقاليم. وقال، “ليبيا ليست غنيمة كي يستولى عليها شخص بعينه أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين”.

وأضاف باشاغا، “عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة ليبية وطنية وشرعية وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا ونتق الله في الوطن والمواطن”.