تأجيل أو تأخير الرحلات الجوية بمطار معيتيقة بسبب سوء الأحوال الجوية

أخبار ليبيا24

أعلنت، إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، تأجيل أو تأخير بعض الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية الأفقية فوق المطار.

وذكر المركز الإعلامي للمطار، على فيسبوك، أنه ” نظرا لسوء الأحوال الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية الأفقية فوق مطار معيتيقة الدولي فأنه قد يترتب تأجيل أو تأخير بعض الرحلات”.

وتشهد ليبيا اليوم الخميس خاصة بالمناطق الغربية استمرار التقلبات الجوية الناتجة عن منخفض صحراوي مصحوب. برياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها في بعض الأحيان إلى 65 كلم في الساعة. وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وذكرن الأرصاد، أن الرياح النشطة تسبب في إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على أغلب المناطق. مع ارتفاع في درجات الحرارة. وبينت أن الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34-40) مئوية وتتغير الرياح من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية وانخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت الأرصاد إلى أن هذه التقلبات ستنتقل إلى المناطق الشرقية من هذا اليوم، مسببة في هبوط الرؤية الأفقية. وارتفاع درجات الحرارة خاصة يوم الغد. وتعود الأجواء تدريجيا للاعتدال على المناطق الشرقية بداية من يوم السبت.