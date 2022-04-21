عقيل: النفط أصل اللعنة في ليبيا.. وواشنطن ترغب في فرض السفاهة على البلاد واثبات بأنها دولة قاصر

رأى المحلل السياسي ورئيس حزب الإئتلاف الجمهوري عزالدين عقيل أن النفط أصل اللعنة في ليبيا ،قائلاً :لو لم يكن هناك نفط في ليبيا لما تدخل الناتو في عام 2011 وأسقط الدولة الليبية،وجل الإشكاليات التي يعاني منها القطاع النفطي في ليبيا هي في الأصل تدخلات أجنبية.

عقيل وفي مداخلة له عبر قناتنا “ليبيا الحدث” قال : لايمكن للأطراف المسيطرة على شرق البلاد التي تتمتع بقدر عالي من الوطنية أن تقوم قطع النفط في هذه الفترة الذي يشهده فيه النفط انتعاشة كبيرة والذي يمكن الليبيين تحقيق ثروة مهمة.

وأضاف :الولايات المتحدة الأمريكية تقف من خلال عملائها وراء إغلاق النفط والمطلوب فرض السفاهة على ليبيا واثبات أنها دولة قاصر يجب إجبارها لآلية مالية تسيطر عليها أمريكا وبريطانيا على طريقة النفط مقابل الغذاء ،وهو مااسوق له المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند ،حيث أن وليامز تحدثت عن التوزيع العادل للثروة فما علاقة ذلك بوقف النفط؟.

عقيل ختم مداخلته بالقول :الذين أوقفوا النفط يطالبو بانسحاب الدبيبة من المشهد السياسي وتسليم الحكم ،ولماذا طالب المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لمؤسسة النفط، لأن هناك مشروع توريطي أخر وهو دفع واشنطن لليبيا بزيادة الانتاج النفطي وهو انتاج جائر و يساير السياسيات الأمريكية الموجهة لمعاقبة روسيا بمنع تصديرها الطاقي لذا تريد استغلال ليبيا وغيرها من الدول لإطالة أمد الحصار على روسيا.