«الرئاسي»: لابد من العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضوا المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الخميس، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب، بحسب ما ورد في بيان للمجلس الرئاسي على صفحته بـ«فيسبوك».

وقدم الحداد والديب، إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

واستعرض الحداد والديب، خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.

وشدد المجلس الرئاسي، على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.