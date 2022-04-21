مصرف الجمهورية: استلام مخصصات علاوة الأبناء عن ستة أشهر

أعلن مصرف الجمهورية استلام مخصص علاوة الأبناء عن ستة أشهر ويجري العمل على إدراجهم في حسابات العملاء.

وأكد مصرف الجمهورية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تم استلام مخصص علاوة الأبناء عن أشهر ( 7- 8- 9- 10-11-12 )لسنة 2020 ويجري العمل على ادراجها في حسابات العملاء وستصلهم رسائل نصية بذلك عبر هواتفكم الشخصية.

وكانت وزارة المالية نفذت أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء للربع الثالث من العام الحالي عن أشهر 7 و8 و9، وأحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة.