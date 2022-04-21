باشاغا: الحكومة المنتهية أهدرت أموال النفط حتى وصلت للإرهابيين

العنوان-سبها

اتهم، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة باستخدام أموال النفط للبقاء في السلطة، وإهدارها على المليشيات حتى وصلت إلى يد الإرهابيين الذين قاموا بعملية إرهابية مؤخرًا في أم الأرانب.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة الليبية في سبها.

وأعرب باشاغا عن أسفه لإغلاق الحقول والموانئ النفطية، وقال إننا على تواصل بسكان المناطق الواقعة فيها تلك الحقول والموانئ.

ولفت باشاغا، إلى ضرورة النظر في الأسباب التي دفعت المحتجين في تلك المناطق على القيام بذلك، ومعاجلتها. وقال سنزور يوم السبت تلك المناطق للنظر كيف أننا كحكومة سنعمل على معالجة الأمر.