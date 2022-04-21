باحث في الجماعات المتطرفة: ليبيا موقع جذب لتنظيم داعش

ليببا – قال الباحث في الجماعات المتطرفة عبد المنعم الشوماني إن التنظيمات الإرهابية عامة وداعش بشكل خاص مناخها المناسب هو الانقسامات والصراعات.

الشوماني وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن تنظيم داعش يعود لأسلوب بقية الجماعات المتطرفة عبر المفخخات، بعد أن كان يفضل الاقتحامات والسيطرة الدائمة أو المؤقتة على بعض المواقع، وهذا في تصوره ناتج عن أن التنظيم ما زال بعيدًا عن استعادة قوته السابقة، ولكنه لا يريد البقاء في الخفاء مدة طويلة.

وأشار الشوماني إلى أن ليبيا وموقعها الجغرافي وعدم وجود حدود تحت السيطرة التامة كل هذه عوامل تجعل منها منطقة جذب لداعش، إضافة لوجود مساحات صحراوية شاسعة، لا سيما أن داعش هو تنظيم نشأ في بيئة شبه صحراوية وهو يفضل التواجد في مثل هذه البيئة التي يعرف العيش فيها بسهولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية