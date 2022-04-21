«الرئاسي» لـ«الكبير»: عليك الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضوا المجلس، عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي عبر حسابه على “فيسبوك”.

وأكد المنفي ونائبيه، استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

وشدد المجلس الرئاسي، على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات، حتى يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.