باشاغا يؤكد ضرورة ترشيد الإنفاق والالتزام بمعايير الشفافية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ضرورة مراعاة ترشيد الإنفاق والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والحرص على إحالة مقترح جدول المرتبات الموحد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

كما شدد باشاغا بحسب البيان الختامي بشأن مباشرة الحكومة أعمالها وانعقاد جلسة الإجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة الليبية على ضرورة التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وبما يكفل التوزيع العادل للثروة ودعم البلديات

وبين البيان الختامي، أن الاجتماع استعراض مسألة إدارة الإيرادات النفطية بالأوجه القانونية والمالية السليمة بما يضمن العدالة في توزيع الثروة لجميع الليبيين وتخصيص جزء من الإيرادات النفطية للتنمية المكانية في مختلف المناطق الليبية وخصوصا في المناطق المنتجة والمصدرة للثروة النفطية.

وأكد ضرورة الحيلولة دون استغلال هذه الإيرادات سياسيا والتسبب من خلالها في الإخلال بالوضع الأمني والعسكري للبلاد وضرورة تجنيب ثروات الليبيين من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي.