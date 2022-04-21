«اللافي» لـ«المبعوث المالطي»: نلتزم بالحياد وندعم إجراء الانتخابات

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للجمهورية المالطية “ألكسندر دلي”، بحضور سفير بلاده لدى ليبيا، “تشارلز صليبا”، الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية المالطية، “جورج فيلا”، للمجلس الرئاسي والشعب الليبي، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وبحث اللقاء، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكد المبعوث المالطي رغبة بلاده إجراء انتخابات يرضى بنتائجها الأطراف السياسية، وقدم دعوة لاستضافة بلاده أي لقاءات تجمع الأطراف السياسية الليبية، تفضي بنتائج تساهم في استقرار ليبيا.

وأشاد المبعوث المالطي، بدور المجلس الرئاسي خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار، إلى حين إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها.

وأكد عمق العلاقات الليبية – المالطية، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، ورغبة الشركات المالطية العودة لاستئناف أعمالها في ليبيا.

فيما أشار السفير المالطي، إلى بدء منح سفارة بلاده في طرابلس تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين.

بدوره، أكد اللافي، استمرار التزام المجلس الرئاسي في حياديته، ورغبته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لضمان استقرار ليبيا، ودعمه لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز”، حول إنجاز القاعدة الدستورية التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات يتحقق من خلالها تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية والازدهار.

ولفت اللافي إلى أن العلاقات الليبية – المالطية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، وأهمية العمل على تعزيزها لزيادة فتح آفاق التعاون بين البلدين.