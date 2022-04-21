بلدية سبها: تسلمنا ضمن خطة عدة الحياة 8 ملايين دينار

أكد عميد بلدية سبها المكلف بلحاج علي بلحاج أن البلدية استلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات ثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها، بحضور وزراء العمل والتأهيل، والدولة للإتصال والشؤون السياسية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وخصص اللقاء لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع بلدية سبها، ومشكلة نقص الوقود بالمدينة.

واعطي الرئيس تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشان المشروعات المستهدفة للعام 2022م.