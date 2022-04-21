سقوط برج اتصالات في الزاوية بسبب الرياح

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تسببت الرياح القوية اليوم الخميس بسقوط برج الاتصالات الرئيسي ببريد مدينة الزاوية في غرب ليبيا ما تسبب في انقطاع شبه تام للاتصالات وخدمات الإنترنت على المدينة وضواحيها.

وفور وقوع البرج، الذي يعد أطول الأبراج في مدينة الزاوية، تناقل رواد منصات التواصل صور ومقاطع فيديو لسقوط البرج.

ولم تشر المعلومات إلى أي إصابات بشرية نتيجة الحادث. وأعلنت عدد من شركات الإنترنت الخاصة أن سقوط البرج أدى إلى فصل الانترنت على كامل الشبكة. وقالت إنها عمل على حل المشكلة.

وكانت الأرصاد الجوية قد ذكرت أن المنطقة الغربية ستشهد هبوب رياح قوية جنوبية نتيجة منخفض صحراوي.