القماطي: حفتر يبتز الدبيبة ويطالبه بدفع 21 مليار دينار

ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا إن صراع الموانئ النفطية في ليبيا عبارة عن ورقة ضغط وابتزاز سياسي من قبل حفتر (القائد العام للقوات المسلحة ) ومجموعته ويستخدمون مايسمى المجموعات الاجتماعية والقبيلة كأداة للإعلان عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية .

القماطي وفي لقاء له مع قناة “الحوار” وتابعته صحيفة المرصد الليبية أضاف :”الإغلاق الفعلي للنفط يتم من قبل مجموعات تابعة لحفتر، وهو ورقة وجزء من الصراع السياسي القائم في ليييا “.

وعلق القماطي على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة التي أكد من خلالها (أنه وجه الجهات الأمنية و العسكرية إلى إعادة فتح الحقول والموانئ) ،معتبرًا أنها نوع من الضغط لأن هذه الحقول تقع تحت سيطرة مناطق نفوذ حفتر عسكريًا وبالتالي لاتستطيع حكومة الدبيبة رفع الإغلاق أو منع التصدير دون حدوث مواجهات عسكرية ،وهذا ما لايريده كل الأطراف”.

ورأى أن الدبيبة يملك ورقة الضغط الجنائي والقانوني حيث طالب من النائب العام والجهات القانونية والقضائية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المسؤولية من قبل من يقومون بهذا الإغلاق ،ولكن الشيء الوحيد الذي يستطيع الدبيبة فعله هو استخدام الضغط الدولي والإقليمي على حفتر وجماعته للتراجع عن الإغلاق.

وأضاف :” الأعيان المتواجدون بمنطقة الهلال النفطي شرق سرت لايتحركون من ذاتهم يتم تحريكهم سياسًا من أطراف أخرى ، والمحرك الرئيسي لهم هو خليفة حفتر الذي يريد استخدام ورقة تصدير النفط كورقة ضغط وابتزاز سياسي بالكامل”.

وأردف :” على الرغم كل المناشدات الواسعة المحلية والدولية بعدم استخدام ورقة النفط والنأي عن تسيس القطاع النفطي ، لكنها تعتبر أسهل وأفضل ورقة للابتزاز من قبل حفتر”.

وواصل حديثه :” سنرى ردة فعل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة وقدرتها على الضغط على حفتر من خلال مصر أو دول أخرى “.

وأكمل :” سيكون هناك تأثير كبير لإغلاق النفط على المواطن والاقتصاد الليبي”.

القماطي أضاف :”ورقة إغلاق النفط، لن تمس الدبيبة، بل ستضغط على كل مواطن، هناك دول أوروبية عديدة تعتمد على النفط منها إيطاليا التي تعتمد على الغاز وكذلك ألمانيا، ولا أتوقع أن تتدخل فرنسا في موضوع النفط بل هي تنظر لمصالحها الأمنية والعسكرية والجيوسياسية في ليبيا أكثر من مصالحها الاقتصادية ولديها أطماع للتواجد في الجنوب الليبي”.

واستطرد:” قبل أسبوع قامت حكومة الدبيبة بدفع مبلغ كبير 417 مليون دينار كرواتب لمن يتبعون حفتر من الجيش وهذا كان ابتزاز للدبيبة ليدفع مبالغ ضخمة لحفتر لتمويل قواته ،أما الأن حفتر يطلب 21 مليار دينار أي (أكثر من 4 مليار دولار) ،لا أعتقد أن حكومة الدبيبة أو حكومة فتحي باشاغا يمكنهما دفع هذا المبلغ الضخم، لأنه سيؤثر على ميزان المدفوعات في ليبيا وعلى ماتملكه من رصيد وأموال في المصرف المركزي”.

وأكمل :”حفتر و رئيس البرلمان عقيلة صالح نجحا في دق إسفين داخل مصراتة ونقل الصراع للمدينة التي تعيش الآن حالة والانقسام والصراع بين الدبيبة وباشاآغا وهو ما انعكس على المنطقة الغربية ككل،و هناك من يقول أن عقيلة وحفتر استخدما هذه الأساليب عن قصد”.

وزعم أن حفتر تظاهر بأنه قدم تنازلات وأنه لا يريد العودة للحروب ويريد تقاسم السلطة وشريك بها و يرغب في تحقيق استقرار ليبيا وتوحيدها، قائلاً :”حفتر شروطه كبيرة ويرغب في السيطرة على الوزارات المهمة كالدفاع و المالية و التخطيط وأموال طائلة يريدها لنفسه”.

وتابع حديثه :”حفتر يريد أن يكون قويًا سياسيًا واقتصاديًا وماليًا وهذا سيجعله يلوح بالحرب من جديد”.

القماطي ختم :”هناك رفض شعبي في مصراتة والمنطقة الغربية ومطالب أيضَا من المنطقة الشرقية بعدم التركيز على تقاسم السلطة والحكومة و الميزانيات والابتزاز أنما الخروج بليبيا من حالة الاقسام و التشظي والذهاب لتجديد الشرعية من خلال انتخابات برلمانية وربما رئاسية أيضًا أو ننجز المسار الدستوري في أسرع وقت يحدد شروط اللعنة السياسية والتنافس السياسي بطرق سلمية وشفافة”.

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