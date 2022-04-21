انهيار برج اتصالات بسبب الرياح في الزاوية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

سقط برج الاتصالات الرئيسي ببريد مدينة الزاوية في غرب ليبيا نتيجة هبوب رياح جنوبية شديدة القوة على المنطقة. وتسبب الحادث، حسب شهود، في في انقطاع شبه تام لخدمات لبيانا والمدار وكذلك خدمات الإنترنت عن المدينة.

وتناقل رواد منصات التواصل صور ومقاطع فيديو لسقوط البرج، الذي قيل إنه حدث عند الساعة الـ15:15 بالتوقيت المحلي.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي للحادثة لم تتم الإشارة إلى حدوث أي إصابات في الأرواح جراء سقوط البرج الذي يعد أطول الأبراج في الزاوية.

وأعلنت شركة “ستارت نت” للاتصالات والتقنية الخاصة، أن سقوط البرج أدى إلى فصل الانترنت على كامل الشبكة. وقالت إنها “تعمل على حل المشكلة”.