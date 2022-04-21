مصدر أممي: البعثة تعمل على تحييد أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن أي صراع سياسي

أكد مصدر أممي على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل على تحييد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 عن أي صراع سياسي، والتأكيد على أهمية إنجاز قاعدة دستورية متوافق عليها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.

المصدر الأممي أشار إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تسعى للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي حققتها اللجنة العسكرية عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف.

ولفت إلى أن المسار العسكري يعد قاطرة المسارات الأخرى سواء السياسي أو الدستوري.

وبيّن أن الأمم المتحدة حريصة على متابعة كافة شواغل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة والدفع نحو تعزيز الثقة بين أعضائها خلال الفترة المقبلة، مرجحًا إمكانية دعوة البعثة الأممية لاجتماع يجمع كافة أعضاء اللجنة خلال الأيام المقبلة للتأكيد على التمسك بمخرجات اجتماعات جنيف.

وشدد على أنه يجري حاليًا التنسيق مع المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال لحل مشكلة تأخر رواتب منتسبي القوات المسلحة الليبية.