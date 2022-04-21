مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: لا يمكن وصف ما وصلت إليه ليبيا بالفشل

قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنه لا يمكن وصف الوضع الذي آلت إليه الأمور في ليبيا بـ”الفشل”.

وأضافت غرينفلد في تصريحات صحفية قائلة: “مستمرون في عملنا والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تقوم بجهود جبارة لتصل بنا إلى المكان والوضع الذي نحن فيه حاليًا، ومن المهم أن يكون هناك مبعوث خاص للأمين العام الأمم المتحدة في ليبيا، وأن يكون على استعداد للعمل من داخل ليبيا”.

وتابعت المندوبة الأمريكية: “ندعم جهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتعيين مبعوث خاص في ليبيا، ويجب أن يتمكن هذا المبعوث من القيام بمهامه”، واعتبرت قرار الأمين العام بتعيين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة، كان خطوة مهمة دفعت العملية إلى الأمام”.

وأشارت إلى أن “تعيين ويليامز سهّل الجهود التي أوصلتنا إلى حيث نحن، ونحن دعمنا هذه العملية، ومستمرون في ذلك، ولن نيأس أبداً”.