عبد الجليل يعلن أولويات حكومة باشاغا

أعلن عثمان عبد الجليل المتحدث باسم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أن أولويات الحكومة هي قيادة الدولة للانتخابات وتحسين حياة المواطن والقضاء على الفساد وبناء مؤسسات الدولة بشكل عصري وحديث.

وأضاف عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأول للحكومة أنه تم إقرار الميزانية التي ستقدم لمجلس النواب الأسبوع القادم مؤكدا أن اعتمادها يعد سابقة لم تحدث منذ عام 2014 حيث أن كل الحكومات منذ ذلك التاريخ كانت تعمل دون اعتماد ميزانيتها من مجلس النواب مؤكدا أنه عندما تكون هناك ميزانية معتمدة يكون هناك رقابة شاملة على المصروفات.

وشدد على أن الحكومة ستعمل في القريب العاجل من داخل العاصمة طرابلس لكنها ستدخلها بالطرق السلمية والتي لا تؤدي لصدام بين الليبيين وإسالة الدماء مؤكدا التواصل مع الليبيين داخل طرابلس وخارجها لتحقيق هذا الهدف.

وبين أن حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بمنتهية الولاية ترفض التسليم السلمي للسلطة مضيفا “لا نركز على توقيت دخول طرابلس بشكل رئيسي وكل تركيزنا على الدخول الآمن السليم” وأضاف أن الحكومة ممثلة من كل الليبيين وتستطيع العمل في كل مدن ليبيا