«فرانس برس» تستعرض خلفيات الإغلاق النفطي الأخير في ليبيا

سلط تقرير أعدته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» اليوم الخميس، الضوء على وضع قطاع النفط في ليبيا تحت وطأة الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، مستعرضًا خلفيات عمليات الإغلاق الأخيرة التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري في عدد من المنشآت النفطية.

وأعادت هذه الخطوة مجددًا الثروة النفطية التي تعد مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، إلى دائرة الخلاف السياسي المتصاعد منذ أسابيع، لتصير رهينة الانقسامات السياسية مع موجة من الإغلاق القسري للمنشآت الحيوية، نتيجة للصراع بين حكومتين متنافستين، بحسب «فرانس برس».

تعليق العمليات في ميناءين وإغلاق 6 حقول نفطية

منذ بداية الأسبوع، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» وتعليق العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في شرق ليبيا هما البريقة والزويتينة، فيما يستمر إغلاق ستة حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد.

وقالت «فرانس برس» إن هذا الإغلاق تسبب في خسارة 600 ألف برميل أو ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام، في حين أن البلد الذي ينعم بأكبر احتياطيات في أفريقيا، واقع في قبضة «أزمة مؤسسية لا تنفصم».

خلفيات الإغلاق النفطي الأخير في ليبيا

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا، عندما عيَّن مجلس النواب في فبراير الماضي، فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للوزراء. لكنه لم ينجح في إقصاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، بالرغم من الوساطات المتعددة لحثه على التنحي سلميًا، وفق «فرانس برس».

ويقول تقرير الوكالة الفرنسية إن الجماعات التي تقف وراء الحصار النفطي في شرق ليبيا «تطالب بنقل السلطة إلى باشاغا الذي يحظى بدعم المشير خليفة حفتر الذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على العديد من المنشآت النفطية المهمة».

المظهر المباشر للأزمة السياسية في ليبيا

ويصف الباحث المتخصص في الشؤون الليبية جلال حرشاوي إغلاق حقول النفط الليبية «بالمظهر المباشر للأزمة السياسية الحادة التي تدور حاليًا بين الطيف الموالي لحفتر وذاك الموالي للدبيبة». ويضيف أن «القيادة العامة لتحالف حفتر هي التي تعمدت فرض حصار نفطي من أجل زيادة الضغط على الدبيبة (حتى) يتخلى عن منصبه».

– أميركا تطالب المركزي بحماية عائدات النفط الليبي من «الاختلاس»

– مؤسسة النفط: 550 ألف برميل يوميًا خسائر الإغلاقات النفطية

– اضطراب الإمدادات في ليبيا يلهب أسعار النفط في العالم

كما يرى هامش كينير، من معهد «فيريسك مابليكروفت» للتحليل، أن الشرق يحرم حكومة الدبيبة من أموال النفط، من خلال إغلاق هذه المصالح الحيوية، وبالتالي «إجبارها على الاستقالة».

«تحقيق فوري» وحرمان ليبيا من إيرادات قياسية

ومع ذلك، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، من مقر حكومته في طرابلس، القول إنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة، وحث النائب العام على فتح «تحقيق فوري» في إغلاق المنشآت النفطية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بأسف، إن هذه الاضطرابات تأتي في وقت «ترتفع فيه أسعار النفط بشدة» تحت تأثير الحرب في أوكرانيا، لتحرم ليبيا من «إيرادات قياسية من بيع الخام، قد لا تتكرر لعقود طويلة مقبلة».

تأثير انخفاض صادرات النفط الليبي على الأسواق الدولية

وأشارت «فرانس برس» إلى أن انخفاض صادرات ليبيا يساعد على إبقاء الأسواق الدولية تحت الضغط بما يصب في مصلحة روسيا التي تؤدي دورًا رئيسيًا في ليبيا من خلال دعم حفتر، بما في ذلك عسكريًا بمرتزقة شركة «فاغنر» الخاصة المرتبطة بالكرملين والتي تنتشر في شرق وجنوب البلاد، بل وحول بعض المنشآت النفطية.

وفرض حفتر في بداية العام 2020، في خضم حرب أهلية، إغلاقًا نفطيًا استمر لأشهر، لكن فشل هجومه على العاصمة لاحقاً أقنعه بالتخلي عنه. وتكبدت البلاد حينها خسائر قدرت بنحو 10 مليارات دولار. وانتعش لاحقًا الإنتاج تدريجيًا إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في المتوسط. ومعظم الإيرادات تغذي البنك المركزي.

الدافع إلى إغلاق النفط الليبي

ويشرح الباحث الدولي جلال حرشاوي أن «الشرارة» التي عززت الدافع إلى إغلاق المنشآت هي «الاتفاقية التي أبرمت بين مؤسسة النفط وحكومة الدبيبة في 13 أبريل» والتي تتعلق بتحويل «8 مليارات دولار» من عائدات النفط إلى خزائن حكومة طرابلس.

وأثارت هذه الخطوة استياء السلطة التنفيذية الموازية برئاسة باشاغا التي لم تعترف بها دوليًا سوى موسكو؛ إذ انتقدت «التبذير المتعمد للمال العام لمصالح شخصية وسياسية ضيقة»، بحسب «فرانس برس».

في المقابل، يقول كينير إن مؤسسة النفط «ستتلقى مخصصات تمويل طارئة من وزارة المالية لعملياتها» بموجب هذه الاتفاقية. فيما يقول جلال حرشاوي إن الاتفاقية عُدت بمثابة «تعزيز لقدرات الدبيبة على الاستمرار. غير أن حفتر وأنصاره يرغبون في تجفيف مصادر تمويله إلى أن تنهار حكومته».

تحذير أميركي من الاستخدام السياسي لعائدات النفط

والثلاثاء، حذر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير في لقاء مع محافظ البنك المركزي الليبي من استخدام عائدات النفط «لتحقيق أهداف سياسية حزبية»، بحسب بيان للسفارة الأميركية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار إلى أوكرانيا، تبدو مخاطر أن تفضي الأزمة الحالية في ليبيا إلى نزاع مسلح جديد «حقيقية».

تحذير من حرب شاملة في ليبيا

ويقول حرشاوي محذرًا إنه «ما زال من الممكن تحقيق انتقال سلمي في ليبيا، لكن نظرًا للسرعة التي يفقد بها حفتر تريثه، قد ينزلق الوضع الحالي بسهولة إلى حرب شاملة».

وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، ونتج عن ذلك خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.