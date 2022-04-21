عون: إغلاق الحقول النفطية يفقد ليبيا 70 مليون دولار يوميا

أفاد وزير النفط والغاز محمد عون أن إغلاق عدد من حقول النفط يفقد ليبيا بين 50 إلى 70 مليون دولار يوميًا.

وأضاف عون، في تصريح لوكالة الشرق بلومبيرغ، أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خفضت انتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميًا، بعد أن كان نحو 1,2 مليون برميل نفط خام يوميًا، ونحو 2,5 مليار برميل غاز.

وذكر وزير النفط أن وزارته شكلت لجنة لإعداد تقرير تفصيلي عن تأثيرات إغلاق حقول النفط في الاقتصاد المحلي، مطالبًا، في الوقت ذاته، بعدم الزج بقطاع النفط في الخصومات السياسية باعتباره الثروة الوحيدة للبلاد، مجددًا دعوة المسؤولين كافة إلى عدم الموافقة على دخول انتاج النفط في المساومات السياسية.

وكان وزير النفط والغاز محمد عون قد كشف، في تصريح لـ”218″، أن ليبيا تضخ يوميًا 250 مليون قدم مكعب من الغاز إلى إيطاليا ما يعادل 91 مليار قدم مكعب سنويًا، واصفًا الكميات المصدرة إلى إيطاليا عبر الخط الواصل من مليتة إلى جنوب إيطاليا بغير الكبيرة بالمقارنة مع استهلاك البلد الأوروبي.

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