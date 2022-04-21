عميد بلدية براك الشاطئ: حكومة الدبيبة لم تلتزم بتعهداتها

حذر عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي من حالة الاحتقان والغضب الشعبي في الشارع الجنوبي.

علي وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” حمل حكومة تصريف الأعمال ورئيسها عبد الحميد الدبيبة كامل المسؤولية؛ لأنها لم تلتزم بتعهداتها والتي في طليعتها إنشاء مصفاة لتكرير الوقود في مدينة براك الشاطئ والتي تعهدوا بسرعة إنجازها في فترة محدودة.

وأضاف أن المجالس البلدية تواجه غضب الشارع بينما الحكومة لم تفِ بالتزاماتها حتى في تسيير الميزانية الرسمية، مشيرًا الى أن بلديته ما زالت تشتغل بميزانيات طوارئ لا يتجاوز سقفها المئة ألف دينار (ما يعادل 25 ألف دولار).

واختتم عميد بلدية براك الشاطئ أن التصعيد الشعبي قادم لا محالة في حال استمرار الاستهانة بالمكونات الشعبية في جنوب البلاد.